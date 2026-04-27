DAX 24.025 -0,2%ESt50 5.841 -0,3%MSCI World 4.608 -0,7%Top 10 Crypto 9,7350 +1,6%Nas 24.597 -1,2%Bitcoin 64.751 -2,0%Euro 1,1696 -0,2%Öl 111,1 +2,6%Gold 4.562 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Bayer BAY001 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- VAE treten aus OPEC aus -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus
Top News
Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen aus: DAX fällt unter die Nulllinie Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen aus: DAX fällt unter die Nulllinie
Vor den Zahlen noch Amazon-Aktien kaufen? Diese 3 Faktoren sprechen jetzt dafür Vor den Zahlen noch Amazon-Aktien kaufen? Diese 3 Faktoren sprechen jetzt dafür
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E.ON Aktie

Kaufen
Verkaufen
E.ON Aktien-Sparplan
18,85 EUR +0,22 EUR +1,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,73 Mrd. EUR

KGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENAG99

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENAG999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENAKF

Bernstein Research

EON SE Market-Perform

15:46 Uhr
EON SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
18,85 EUR 0,22 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, dass der Versorger kurz vor der Übernahme des nicht börsennotierten, britischen Energieversorgers Ovo Energy steht. Sollte die Übernahme zustande kommen, würde Eon mit 9,6 Millionen Kunden zum größten Energieversorger des Landes aufsteigen und Octopus Energy überholen. Das Ganze könnte ein vergleichsweise attraktives Geschäft sein. Zwar sei der britische Privatkunden-Markt stark reguliert, doch eine Fusion sorge für Größe und zudem rechnet sie mit Effizienz- und Synergieeffekten./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Market-Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
18,72 €		 Abst. Kursziel*:
-3,85%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
18,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,48%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

15:46 E.ON Market-Perform Bernstein Research
27.04.26 E.ON Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 E.ON Neutral UBS AG
01.04.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
01.04.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net Rating im Fokus Market-Perform für EON SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse Market-Perform für EON SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
finanzen.net EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Dienstagmittag zu
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag freundlich
dpa-afx E.ON-Aktie fester: Konzern steht offenbar kurz vor Übernahme von Ovo Energy
finanzen.net EON SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Equal Weight bewertet
dpa-afx ROUNDUP/Sky: Eon kurz vor Übernahme von Ovo Energy
finanzen.net E.ON-Aktie sehr schwach: Warum Anleger dennoch gelassen bleiben können
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Aufwind
EQS Group EQS-News: E.ON Annual General Meeting again approves higher dividend
Benzinga What&#39;s Going On With EON Resources Stock Monday?
Benzinga Why Is EON Resources Stock Sliding Tuesday?
EQS Group EQS-News: E.ON continues growth path in 2025 and delivers on energy transition
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
E.ON SE zu myNews hinzufügen