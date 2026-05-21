Evonik Aktie
Marktkap. 7,89 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik bei unverändertem Kursziel von 14 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücken die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Underweight
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,27 €
|Abst. Kursziel*:
-18,93%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
16,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,91%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|08:01
|Evonik Underweight
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|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
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|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.26
|Evonik Buy
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|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.