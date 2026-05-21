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Symbol EVKIF

JP Morgan Chase & Co.

Evonik Underweight

08:01 Uhr
Evonik Underweight
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
16,85 EUR -0,53 EUR -3,05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik bei unverändertem Kursziel von 14 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücken die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Underweight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,27 €		 Abst. Kursziel*:
-18,93%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
16,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,91%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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