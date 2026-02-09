Ferrari Aktie
Marktkap. 50 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Ein Rückgang der Auslieferungen um 5,2 Prozent im vierten Quartal bei einem Jahresgewinn im Rahmen der Erwartungen, dürfte zunächst die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Luxusautoherstellers auf 2026 sei weniger schlimm als befürchtet./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
