Ferrari Aktie

306,10 EUR +23,80 EUR +8,43 %
361,46 USD +27,67 USD +8,29 %
Marktkap. 50 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Hold

14:46 Uhr
Ferrari Hold
Ferrari N.V.
306,10 EUR 23,80 EUR 8,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Ein Rückgang der Auslieferungen um 5,2 Prozent im vierten Quartal bei einem Jahresgewinn im Rahmen der Erwartungen, dürfte zunächst die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Luxusautoherstellers auf 2026 sei weniger schlimm als befürchtet./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
306,00 €		 Abst. Kursziel*:
-1,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
306,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,99%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
378,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

14:46 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
14:16 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
05.02.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
26.01.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx Optimismus Ferrari-Aktie zieht deutlich an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen Ferrari-Aktie zieht deutlich an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen
finanzen.net Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
Dow Jones Ferrari-Aktie zieht an: Exor verlängert Aktionärsvereinbarung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
dpa-afx Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 27.11.25
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro
finanzen.net Ferrari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
Benzinga Ferrari Q4 Earnings Report: What Investors Need to Know
Benzinga Ferrari Unveils Its First Electric Car, Designed by Former Apple Design Head
Zacks Ferrari (RACE) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
MotleyFool Ferrari Stock: Buying Opportunity or Value Trap at the 52 Week Low?
MotleyFool Ferrari in 2030: Can Scarcity Still Compound?
MotleyFool Ferrari Stock Has Been Hammered. Time to Buy?
Zacks Ford vs. Ferrari: Which Stock Looks More Attractive Right Now?
Benzinga Is Ferrari NV Gaining or Losing Market Support?
