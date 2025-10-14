DAX 24.202 -0,1%ESt50 5.610 +1,0%MSCI World 4.318 +0,9%Top 10 Crypto 15,20 -1,3%Nas 22.766 +1,1%Bitcoin 95.627 -2,0%Euro 1,1637 +0,2%Öl 62,02 -0,4%Gold 4.201 +1,4%
Gerresheimer Aktie

27,30 EUR -0,24 EUR -0,87 %
STU
Marktkap. 990,61 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Gerresheimer Hold

10:41 Uhr
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
27,30 EUR -0,24 EUR -0,87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Gerresheimer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 30 Euro gesenkt. Das Ausmaß der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers sei alarmierend und unterminiere das Anlegervertrauen, schrieb Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach unten./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer Hold

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
27,50 €		 Abst. Kursziel*:
9,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,89%
Analyst Name:
Alexander Galitsa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

