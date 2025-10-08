Givaudan Aktie
Marktkap. 32,67 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 4200 auf 4000 Franken gesenkt. Sie rechne beim seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Unsicherheit über die Entwicklung dieses Bereichs in den kommenden 6 bis 12 Monaten könnte die Aktie von einer überdurchschnittlichen Entwicklung abhalten. Die langfristigen Fundamentaldaten beim Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller blieben aber gut und verdienten einen Bewertungsaufschlag./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4.000,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.388,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
18,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
3.382,68 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
18,25%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.860,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:01
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG