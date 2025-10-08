DAX 24.597 +0,9%ESt50 5.650 +0,6%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,63 -3,8%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.001 -1,0%Euro 1,1621 -0,1%Öl 66,27 +0,3%Gold 4.034 -0,1%
Nordex-Aktie freundlich: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Givaudan Aktie

3.581,00 EUR +41,00 EUR +1,16 %
3.382,68 CHF +87,70 CHF +2,66 %
Marktkap. 32,67 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

Givaudan AG
3.581,00 EUR 41,00 EUR 1,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 4200 auf 4000 Franken gesenkt. Sie rechne beim seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Unsicherheit über die Entwicklung dieses Bereichs in den kommenden 6 bis 12 Monaten könnte die Aktie von einer überdurchschnittlichen Entwicklung abhalten. Die langfristigen Fundamentaldaten beim Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller blieben aber gut und verdienten einen Bewertungsaufschlag./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4.000,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.388,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
18,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
3.382,68 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
18,25%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.860,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:01 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Givaudan Neutral UBS AG
26.09.25 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

