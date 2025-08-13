Givaudan Aktie
Marktkap. 32,95 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor einer alljährlichen Analystenveranstaltung von 3900 auf 3650 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte Strategieziele bis 2030 in der bisherigen Größenordnung präsentieren, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Von Investoren werde zudem ein mögliches Update zur Suche nach einem Nachfolger auf dem Posten des Unternehmenschefs erwartet. Das niedrigere Kursziel begründete der Experte mit einer branchenbedingten Neubewertung./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.650,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.340,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
9,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3.338,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
9,35%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4.070,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|12:56
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Givaudan Add
|Baader Bank
|22.07.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital