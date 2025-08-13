DAX 24.287 +0,4%ESt50 5.402 +0,3%Top 10 Crypto 16,90 -0,6%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 103.456 -1,8%Euro 1,1693 -0,1%Öl 65,59 -0,2%Gold 3.356 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Birkenstock-Aktie legt zu: Birkenstock steigert Gewinn deutlich Birkenstock-Aktie legt zu: Birkenstock steigert Gewinn deutlich
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
3.556,00 EUR +17,00 EUR +0,48 %
STU
3.338,00 CHF +3,00 CHF +0,09 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 32,95 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

UBS AG

Givaudan Neutral

12:56 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.556,00 EUR 17,00 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor einer alljährlichen Analystenveranstaltung von 3900 auf 3650 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte Strategieziele bis 2030 in der bisherigen Größenordnung präsentieren, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Von Investoren werde zudem ein mögliches Update zur Suche nach einem Nachfolger auf dem Posten des Unternehmenschefs erwartet. Das niedrigere Kursziel begründete der Experte mit einer branchenbedingten Neubewertung./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3.650,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3.340,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
3.338,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
9,35%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4.070,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

12:56 Givaudan Neutral UBS AG
11.08.25 Givaudan Underperform Jefferies & Company Inc.
23.07.25 Givaudan Halten DZ BANK
23.07.25 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Orsted

finanzen.net Orsted veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Orsted-Aktien brechen wegen Kapitalerhöhung ein
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Orsted enttäuscht - Kursrutsch wegen Kapitalerhöhung
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Orsted brechen nach Kapitalerhöhung ein
dpa-afx Finanzierungslücke bei US-Windpark: Orsted will Kapital erhöhen - Aktie im Fall
finanzen.net Erste Schätzungen: Orsted präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TraderFox Orsted A/S: Green Energy Titel mit Nachzüglerpotenzial - Morgan Stanley hebt die Einschätzung auf Overweight
finanzen.net Zweistellige Kurseinbrüche bei First Solar, Sunrun, Enphase & Co: Was Solaraktien abstürzen lässt
reNEWS Orsted lifts Morgan objection after wake effect deal
EQS Group Notice of extraordinary general meeting of Ørsted A/S
New York Times As Trump Curbs Wind Farms, Orsted Plans $9.4 Billion Share Offering
reNEWS Orsted share price plunges
MarketWatch Orsted made a bet on U.S. wind business. It failed and now it’s turning to Denmark for help.
EQS Group Operations well above last year and delivering strong H1 2025 results
reNEWS Orsted achieves first power at Changhua 2b&4
EQS Group &#216;rsted secures project financing for Greater Changhua 2
RSS Feed
Orsted zu myNews hinzufügen