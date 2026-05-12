DAX 24.135 +0,8%ESt50 5.833 +0,4%MSCI World 4.755 +0,1%Top 10 Crypto 10,35 +0,4%Nas 26.088 -0,7%Bitcoin 68.981 +0,6%Euro 1,1713 -0,3%Öl 108,0 +0,3%Gold 4.695 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Allianz 840400 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- NVIDIA, Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Bayer-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold Bayer-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
234,60 EUR -0,80 EUR -0,34 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,72 Mrd. EUR

KGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

UBS AG

Hannover Rück Buy

11.05.26
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
234,60 EUR -0,80 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 306 Euro auf "Buy" belassen. Es gebe mehr "Umsatzlärm", aber die Geschäftsziele seien bestätigt worden, schrieb Will Hardcastle am Montag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
306,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
237,00 €		 Abst. Kursziel*:
29,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
234,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,43%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

12.05.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
11.05.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11.05.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Aktie unter der Lupe Hannover Rück-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy Hannover Rück-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, Kauf
finanzen.net Hannover Rück: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Dienstagvormittag
finanzen.net Hannover Rück-Aktie verliert dennoch: Rückversicherer profitiert von geringeren Großschäden
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: DAX schwächelt
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases Group profit in the first quarter by 48 percent
EQS Group EQS-News: Annual General Meeting of Hannover Rück SE approves dividend increase to EUR 12.50 per share
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases earnings and dividend, reinforces sustained profitability significantly
EQS Group EQS-News: Hannover Re grows premium volume despite highly competitive market environment and generates Group net income of EUR 2.6 billion in 2025
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
RSS Feed
Hannover Rück zu myNews hinzufügen