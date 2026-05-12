UBS AG

Hannover Rück Buy

11.05.26

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 306 Euro auf "Buy" belassen. Es gebe mehr "Umsatzlärm", aber die Geschäftsziele seien bestätigt worden, schrieb Will Hardcastle am Montag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück