JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Neutral

16:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Kennziffern dürften im Rahmen der Markterwartungen liegen, schrieb Kamran M Hossain in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er geht weiterhin davon aus, dass der Rückversicherer sein Jahresziel für den Nettogewinn von 2,7 Milliarden Euro leicht übertreffen wird./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück