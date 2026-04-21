Hannover Rück Aktie
Marktkap. 33,47 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Kennziffern dürften im Rahmen der Markterwartungen liegen, schrieb Kamran M Hossain in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er geht weiterhin davon aus, dass der Rückversicherer sein Jahresziel für den Nettogewinn von 2,7 Milliarden Euro leicht übertreffen wird./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
277,60 €
|Abst. Kursziel*:
4,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
277,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,69%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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