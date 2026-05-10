JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Neutral

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. In puncto Profitabilität habe der Rückversicherer wie stets sehr gut abgeschnitten, schrieb Kamran Hossain am Montag in seiner ersten Reaktion. Die Erträge im Schaden- und Unfall-Rückversicherungsgeschäft hätten die Konsensprognose allerdings um 13 Prozent verfehlt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück