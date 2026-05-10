Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,49 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. In puncto Profitabilität habe der Rückversicherer wie stets sehr gut abgeschnitten, schrieb Kamran Hossain am Montag in seiner ersten Reaktion. Die Erträge im Schaden- und Unfall-Rückversicherungsgeschäft hätten die Konsensprognose allerdings um 13 Prozent verfehlt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
240,00 €
|Abst. Kursziel*:
20,83%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
238,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,64%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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