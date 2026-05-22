Henkel vz. Aktie
Marktkap. 25,79 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. Henkel habe eine gemischte Entwicklung gezeigt./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,96 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
66,62 €
|Abst. Kursziel*:
12,52%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
66,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,69%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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