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Marktkap. 25,79 Mrd. EUR

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Symbol HENOF

Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

17:11 Uhr
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
66,52 EUR 0,74 EUR 1,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. Henkel habe eine gemischte Entwicklung gezeigt./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,96 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
66,62 €		 Abst. Kursziel*:
12,52%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
66,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,69%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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