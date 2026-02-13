DAX 24.999 +0,3%ESt50 6.010 +0,4%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1862 -0,1%Öl 67,59 -0,2%Gold 5.006 -0,7%
HOCHTIEF Aktie

382,20 EUR +15,00 EUR +4,08 %
STU
Marktkap. 27,87 Mrd. EUR

KGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN 607000

ISIN DE0006070006

Symbol HOCFF

Jefferies & Company Inc.

HOCHTIEF Hold

08:01 Uhr
HOCHTIEF Hold
HOCHTIEF AG
382,20 EUR 15,00 EUR 4,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 163 auf 371 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Als führende Auftragnehmer im Bereich des Baus von Rechenzentren seien Hochtief und der Mutterkonzern ACS bestens positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren, schrieb Graham Hunt in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Eine Verdreifachung des Hochtief-Aktienkurses seit Juni 2024 signalisiere aber, dass der Markt dies schon anerkenne. ACS empfahl er dagegen nun zum Kauf, denn hier werde das Potenzial von Neubau-Infrastrukturprojekten noch unterschätzt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 20:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 21:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
371,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
371,60 €		 Abst. Kursziel*:
-0,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
382,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,93%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
318,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HOCHTIEF AG

08:01 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

