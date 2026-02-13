HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 27,87 Mrd. EURKGV 12,58 Div. Rendite 4,03%
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
HOCHTIEF Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 163 auf 371 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Als führende Auftragnehmer im Bereich des Baus von Rechenzentren seien Hochtief und der Mutterkonzern ACS bestens positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren, schrieb Graham Hunt in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Eine Verdreifachung des Hochtief-Aktienkurses seit Juni 2024 signalisiere aber, dass der Markt dies schon anerkenne. ACS empfahl er dagegen nun zum Kauf, denn hier werde das Potenzial von Neubau-Infrastrukturprojekten noch unterschätzt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 20:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 21:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HOCHTIEF
Zusammenfassung: HOCHTIEF Hold
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
371,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
371,60 €
|Abst. Kursziel*:
-0,16%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
382,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,93%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
318,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HOCHTIEF AG
|08:01
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.17
|HOCHTIEF Verkaufen
|DZ BANK
|14.11.17
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08.11.17
|HOCHTIEF Reduce
|Kepler Cheuvreux
|19.10.17
|HOCHTIEF Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.10.17
|HOCHTIEF Reduce
|Commerzbank AG
|08:01
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research