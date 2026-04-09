HSBC Aktie
Marktkap. 263,37 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1675 auf 1650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Melissa Kuang geht in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht von einer robusten Ergebnisentwicklung aus. Die Signale für das Gesamtjahr dürften aber Anfang Mai angesichts gestiegener Unsicherheit im Fokus stehen, schrieb sie am Freitag./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Buy
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
16,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,32 £
|Abst. Kursziel*:
23,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Melissa Kuang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,33 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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