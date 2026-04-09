DAX 23.771 -0,2%ESt50 5.896 +0,0%MSCI World 4.472 +0,0%Top 10 Crypto 9,2825 +2,0%Nas 22.822 +0,8%Bitcoin 61.310 -0,2%Euro 1,1688 -0,1%Öl 97,95 +1,6%Gold 4.742 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX stabil -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- VW, adidas, NIO, Goldpreis, Lockheed Martin, Rüstung, Brown Forman im Fokus
Top News
Daimler Truck-Aktie in Rot: Schwäche in Nordamerika belastet Gesamtabsatz Daimler Truck-Aktie in Rot: Schwäche in Nordamerika belastet Gesamtabsatz
Bayer-Aktie leichter: OMV-Chef Alfred Stern soll Bayer-Aufsichtsrat werden Bayer-Aktie leichter: OMV-Chef Alfred Stern soll Bayer-Aufsichtsrat werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HSBC Aktie

Kaufen
Verkaufen
HSBC Aktien-Sparplan
15,31 EUR -0,05 EUR -0,33 %
STU
15,33 EUR -0,13 EUR -0,85 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 263,37 Mrd. EUR

KGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 923893

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0005405286

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBCYF

Goldman Sachs Group Inc.

HSBC Buy

10:31 Uhr
HSBC Buy
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
15,31 EUR -0,05 EUR -0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1675 auf 1650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Melissa Kuang geht in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht von einer robusten Ergebnisentwicklung aus. Die Signale für das Gesamtjahr dürften aber Anfang Mai angesichts gestiegener Unsicherheit im Fokus stehen, schrieb sie am Freitag./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Buy

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
16,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,32 £		 Abst. Kursziel*:
23,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Melissa Kuang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,33 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

10:31 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.03.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HSBC-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Börse Europa in Rot: So performt der STOXX 50 am Donnerstagnachmittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag im Aufwind
finanzen.net So stuften die Analysten die HSBC-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 zum Start schwächer
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights AstraZeneca, HSBC, Walt Disney, Oak Valley Bancorp and BV Financial
Zacks HSBC Refines Australia Exit Strategy With Focus on Loan Portfolio Sale
Zacks Top Research Reports for AstraZeneca, HSBC & Walt Disney
Zacks HSBC or NRDBY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
MotleyFool HSBC Thinks Tesla Stock Could Fall 65%. Here's Why.
Zacks All You Need to Know About HSBC (HSBC) Rating Upgrade to Strong Buy
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: EPR Properties, H&R Block, Intuit, HSBC and JPMorgan
Zacks These Top Dividend Stocks Should Be on Your Rebound Radar: EPR, HRB, HSBC
RSS Feed
HSBC Holdings plc zu myNews hinzufügen