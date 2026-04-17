Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 130,68 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der spanische Versorger dürfte auf bereinigter Basis ein relativ stabiles Betriebsergebnis ausweisen und beim bereinigten Nettogewinn ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erzielen, schrieb Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
20,08 €
|Abst. Kursziel*:
-10,36%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
19,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,84%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|15:46
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Iberdrola SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
