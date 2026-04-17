DAX 24.438 +0,1%ESt50 5.969 -0,2%MSCI World 4.640 +0,1%Top 10 Crypto 9,7715 +0,6%Nas 24.502 +0,4%Bitcoin 64.748 +0,6%Euro 1,1766 -0,2%Öl 95,67 +2,0%Gold 4.772 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street höher -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- D-Wave & Co., Allianz, AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Top News
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Broadcom Anlegern eine Freude S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Broadcom Anlegern eine Freude
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iberdrola SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
19,97 EUR +0,06 EUR +0,28 %
STU
18,27 CHF +0,07 CHF +0,36 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 130,68 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M46B

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0144580Y14

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IBDSF

JP Morgan Chase & Co.

Iberdrola SA Neutral

15:46 Uhr
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
19,97 EUR 0,06 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der spanische Versorger dürfte auf bereinigter Basis ein relativ stabiles Betriebsergebnis ausweisen und beim bereinigten Nettogewinn ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erzielen, schrieb Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,08 €		 Abst. Kursziel*:
-10,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,84%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

15:46 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 Iberdrola SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.02.26 Iberdrola SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

RSS Feed
Iberdrola SA zu myNews hinzufügen