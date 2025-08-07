DAX 24.137 -0,2%ESt50 5.331 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.257 -0,4%Euro 1,1654 -0,1%Öl 66,34 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum
Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert Bechtle-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz klettert
Jungheinrich Aktie

Marktkap. 3,39 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
Jefferies & Company Inc.

Jungheinrich Buy

09:21 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
32,88 EUR -0,74 EUR -2,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse seien besser als bei der Prognoseänderung im Juli angegeben./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,84 €		 Abst. Kursziel*:
21,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,70%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

09:21 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.25 Jungheinrich Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.07.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
18.07.25 Jungheinrich Buy Baader Bank
18.07.25 Jungheinrich Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

Dow Jones Zahlen präsentiert Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
dpa-afx Maue Konjunktur: Gewinnrückgang bei Gabelstaplerhersteller Jungheinrich
dpa-afx Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Wie Experten die Jungheinrich-Aktie im Juli einstuften
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu
finanzen.net MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungheinrich von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
