Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3,39 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse seien besser als bei der Prognoseänderung im Juli angegeben./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,84 €
|Abst. Kursziel*:
21,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,70%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Jungheinrich Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.07.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|18.07.25
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|18.07.25
|Jungheinrich Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Jungheinrich Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.07.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|18.07.25
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|18.07.25
|Jungheinrich Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Jungheinrich Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.07.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|18.07.25
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|18.07.25
|Jungheinrich Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.11.20
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.22
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.22
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.22
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.21
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA