Jefferies & Company Inc.

Jungheinrich Buy

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse seien besser als bei der Prognoseänderung im Juli angegeben./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com