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Symbol KPLUF

JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

08:31 Uhr
K+S Neutral
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
14,55 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Mit Blick auf K+S rechnet er mit mittelfristig weitgehend ausgeglichenem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage am Kalimarkt./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Neutral

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
14,70 €		 Abst. Kursziel*:
-6,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
14,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,84%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

18.05.26 K+S Sell UBS AG
15.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 K+S Halten DZ BANK
12.05.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
11.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
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