Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro rechnet am Montag mit einer eher verhaltenen Kursreaktion auf die endgültigen Quartalszahlen des Düngemittelkonzerns. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe den Eckdaten entsprochen, schrieb er. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr liege - im Mittel der Spanne - etwa 4 Prozent unter dem Konsens. Sollten sich die aktuellen Kalipreise halten, sei aber auch das obere Ende der Spanne drin./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 01:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 01:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S