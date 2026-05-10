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Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

08:41 Uhr
K+S Underperform
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro rechnet am Montag mit einer eher verhaltenen Kursreaktion auf die endgültigen Quartalszahlen des Düngemittelkonzerns. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe den Eckdaten entsprochen, schrieb er. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr liege - im Mittel der Spanne - etwa 4 Prozent unter dem Konsens. Sollten sich die aktuellen Kalipreise halten, sei aber auch das obere Ende der Spanne drin./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 01:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 01:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Underperform

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
15,33 €		 Abst. Kursziel*:
-24,98%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
14,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,24%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

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08:41 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
23.04.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
22.04.26 K+S Halten DZ BANK
22.04.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: EBITDA and adjusted free cash flow in the first quarter of 2026 significantly above market expectations; EBITDA forecast for the full year 2026 raised
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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