Klöckner Aktie
Marktkap. 599,5 Mio. EURDiv. Rendite 4,50%
WKN KC0100
ISIN DE000KC01000
Symbol KLKNF
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Quartalszahlen von 6,90 auf 6,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebniskennziffern dürften im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum gestiegen sein, der Umsatz sollte sich wegen negativer Währungseffekte aber um 6 Prozent verringert haben, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Klöckner & Co
Zusammenfassung: Klöckner Hold
|Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
6,15 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,01 €
|Abst. Kursziel*:
2,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
5,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,71%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
