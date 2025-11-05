DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Klöckner Aktie

5,29 EUR +0,04 EUR +0,76 %
STU
Marktkap. 535,66 Mio. EUR

Div. Rendite 4,50%
WKN wurde kopiert
WKN KC0100

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000KC01000

Symbol wurde kopiert
Symbol KLKNF

Warburg Research

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

11:46 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,15 Euro belassen. Operativ habe der Stahlhändler im dritten Quartal im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Enttäuschend gestalte sich aber der Barmittelfluss (Cashflow)./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner Hold

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
6,15 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,49 €		 Abst. Kursziel*:
12,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,26%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

13:06 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
11:46 Klöckner Hold Warburg Research
05.11.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
06.10.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
06.10.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

dpa-afx Nettoverlust sinkt Klöckner-Aktie trotzdem unter Druck: Gewinn im Tagesgeschäft verdoppelt Klöckner-Aktie trotzdem unter Druck: Gewinn im Tagesgeschäft verdoppelt
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Klöckner & Co auf 'Kaufen'
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Oktober 2025: Experten empfehlen Klöckner-Aktie mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Abschläge
StockXperts Klöckner: Zeit für Schnäppchenjagd jetzt gekommen?
EQS Group EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co to sell eight U.S. distribution sites to intensify its focus on the higher value-added and service center business
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co continues solid business performance in second quarter of 2025 despite volatile market environment
EQS Group EQS-AFR: Kl&#246;ckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Kl&#246;ckner&#160;&&#160;Co gets off to a solid start in the fiscal year 2025 and is optimistic about the second quarter
EQS Group EQS-DD: Kl&#246;ckner & Co SE: Dr. Oliver Falk, Purchase - The share purchase is mandatory due to the service contract: 30% of the annual gross bonus for the fiscal year 2024 shall be invested in ...
EQS Group EQS-DD: Kl&#246;ckner & Co SE: Guido Kerkhoff, Purchase - The share purchase is mandatory due to the service contract: 30% of the annual gross bonus for the fiscal year 2024 shall be invested in ...
EQS Group EQS-AFR: Kl&#246;ckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
