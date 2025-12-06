DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.398 -0,5%Top 10 Crypto 11,93 -1,0%Nas 23.463 -0,5%Bitcoin 77.474 +0,0%Euro 1,1642 +0,0%Öl 62,42 -2,3%Gold 4.186 -0,3%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co angesichts aufkommender Übernahmespekulationen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,15 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie vorsichtig, was eine substanzielle Übernahmeprämie betrifft, denn bislang scheine der Interessent Worthington Steel auf den europäischen und deutschen Vertriebsmärkten keine nennenswerte Präsenz zu haben. Synergien würden sich daher nur im Nordamerika-Geschäft ergeben./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner Hold

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
6,15 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
7,72 €		 Abst. Kursziel*:
-20,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,82%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

17:46 Klöckner Kaufen DZ BANK
17:11 Klöckner Hold Warburg Research
06.11.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Klöckner Hold Warburg Research
05.11.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

finanzen.net Verhandlungen laufen Klöckner & Co.-Aktie springt an: Gespräche über mögliches Übernahmeangebot bestätigt Klöckner & Co.-Aktie springt an: Gespräche über mögliches Übernahmeangebot bestätigt
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net Klöckner Aktie News: Klöckner bricht am Nachmittag nach oben aus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne
TraderFox Stocks in Action: Knorr-Bremse, Renk, Klöckner, Auto 1 Group und FlatexDeGiro.
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags fester
finanzen.net Klöckner Aktie News: Klöckner springt am Mittag hoch
dpa-afx ROUNDUP: Klöckner & Co vor möglicher Übernahme durch US-Konzern Worthington
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün
EQS Group EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE confirms rumors on negotiations regarding a potential voluntary public takeover offer by Worthington Steel, Inc.
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co doubles operating income before material special effects in third quarter of 2025 and continues positive trend
EQS Group EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co to sell eight U.S. distribution sites to intensify its focus on the higher value-added and service center business
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co continues solid business performance in second quarter of 2025 despite volatile market environment
EQS Group EQS-AFR: Kl&#246;ckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Kl&#246;ckner&#160;&&#160;Co gets off to a solid start in the fiscal year 2025 and is optimistic about the second quarter
EQS Group EQS-DD: Kl&#246;ckner & Co SE: Dr. Oliver Falk, Purchase - The share purchase is mandatory due to the service contract: 30% of the annual gross bonus for the fiscal year 2024 shall be invested in ...
RSS Feed
Klöckner & Co (KlöCo) zu myNews hinzufügen