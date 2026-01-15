DAX 25.276 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 +0,9%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.082 -0,3%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,64 +1,2%Gold 4.599 -0,4%
Top News
Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt
Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen
Klöckner Aktie

11,02 EUR +2,46 EUR +28,74 %
STU
Marktkap. 842,89 Mio. EUR

Div. Rendite 4,50%
WKN wurde kopiert
NEU
WKN KC0100

ISIN wurde kopiert
NEU
ISIN DE000KC01000

Symbol wurde kopiert
NEU
Symbol KLKNF

DZ BANK

KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen

12:51 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
11,02 EUR 2,46 EUR 28,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co angesichts des Übernahmeangebots Worthington Steel von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Damit rät der Experte Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie dazu, die 11 Euro hohe Offerte anzunehmen. Er passte daher den fairen Wert der Papiere von 9 Euro auf diesen Preis an. Seiner Einschätzung nach setzt das Gebot einen "klaren Kursanker". Operative Entwicklungen verlören bis zum Vollzug der Transaktion deutlich an Bedeutung./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner Verkaufen

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
11,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
11,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

12:51 Klöckner Verkaufen DZ BANK
10:01 Klöckner Sell Warburg Research
09.12.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
08.12.25 Klöckner Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

dpa-afx Zusammenschluss voraus? KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Verluste
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Klöckner schnellen nach Übernahmeofferte fast auf Angebotspreis
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit Zuschlägen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Klöckner gewinnen gut ein Viertel nach Übernahmeofferte
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co und Worthington Steel unterzeichnen Zusammenschlussvereinbarung
EQS Group EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Worthington Steel und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre
EQS Group EQS-WpÜG: Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Klöckner & Co SE; Bieter: Worthington Steel GmbH
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co beabsichtigt den Verkauf der Becker Gruppe
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co and Worthington Steel sign business combination agreement
EQS Group EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE signs business combination agreement with Worthington Steel and supports voluntary public takeover offer to all shareholders
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co intends to divest Becker Group
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co successfully closes the sale of eight distribution sites in the United States
EQS Group EQS-PVR: Klöckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE confirms rumors on negotiations regarding a potential voluntary public takeover offer by Worthington Steel, Inc.
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co doubles operating income before material special effects in third quarter of 2025 and continues positive trend
EQS Group EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
