London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 51,67 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12800 auf 13300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber zeige Stärke, schrieb Enrico Bolzoni am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Sorgen durch Umbrüche wegen Künstlicher Intelligenz nehme das Unternehmen ernst und kümmere sich darum. Der Analyst betonte zudem die Fähigkeit zur Generierung von Cashflow./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
133,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
93,46 £
|Abst. Kursziel*:
42,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
97,02 £
|Abst. Kursziel aktuell:
37,09%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,15 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
