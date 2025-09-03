DAX 23.827 +0,2%ESt50 5.362 +0,3%Top 10 Crypto 15,89 +3,2%Dow 45.621 +0,8%Nas 21.708 +1,0%Bitcoin 96.736 +1,8%Euro 1,1676 +0,2%Öl 66,68 -0,3%Gold 3.548 +0,0%
LOréal Aktie

LOréal Aktien-Sparplan
399,65 EUR -3,45 EUR -0,86 %
STU
400,05 EUR -4,95 EUR -1,22 %
GVIE
Marktkap. 212,53 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
399,65 EUR -3,45 EUR -0,86%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef der Franzosen sei zuversichtlich gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
353,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
400,05 €		 Abst. Kursziel*:
-11,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
399,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,67%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
375,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

04.09.25 LOréal Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 LOréal Sell Deutsche Bank AG
29.08.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 LOréal Neutral UBS AG
15.08.25 LOréal Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

