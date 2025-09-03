LOréal Aktie
Marktkap. 212,53 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef der Franzosen sei zuversichtlich gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./rob/ag/tih
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
353,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
400,05 €
|Abst. Kursziel*:
-11,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
399,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,67%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
375,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
