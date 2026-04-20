Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,68 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Bis Mitte Mai schienen die Fluggesellschaften noch recht zuversichtlich zu sein, doch mit einer länger anhaltenden Schließung der Straße von Hormus steige das Risiko einer Kerosinverknappung, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Airlines mit höheren Margen und niedrigeren Fixkosten wie Ryanair und IAG seien bei Treibstoffengpässen strukturell besser aufgestellt. Kapazitätskürzungen fielen bisher außerhalb des Nahost-Verkehrs nur bescheiden aus, dürften angesichts der stark gestiegenen Flugbenzinpreise aber bevorstehen. KLM, Lufthansa und Delta hätten ihre Flugpläne bereits gekürzt./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
7,91 €
|Abst. Kursziel*:
-0,08%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
7,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,07%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|13:36
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:36
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research