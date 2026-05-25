Merck Aktie
Marktkap. 55,91 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA nach einem Analystenwechsel von 180 auf 129 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das untere Ende der Zielspanne für das mittelfristige Wachstum sei inzwischen angemessen eingepreist, schrieb James Vane-Tempest am Montag. Es ist die erste Analyse von Vane-Tempest über den deutschen Pharma- und Spezialchemiekonzern und die erste Bewertung von Merck durch Jefferies seit vielen Jahren. Die Aktien der Darmstädter seien auf dem derzeitigen Niveau fair bewertet, schrieb Vane-Tempest. Innovationen könnten allerdings auch für Überraschungen sorgen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 01:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Hold
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
129,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
129,95 €
|Abst. Kursziel*:
-0,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
128,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,23%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|08:31
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Merck Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Merck Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital