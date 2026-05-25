Jefferies & Company Inc.

Merck Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA nach einem Analystenwechsel von 180 auf 129 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das untere Ende der Zielspanne für das mittelfristige Wachstum sei inzwischen angemessen eingepreist, schrieb James Vane-Tempest am Montag. Es ist die erste Analyse von Vane-Tempest über den deutschen Pharma- und Spezialchemiekonzern und die erste Bewertung von Merck durch Jefferies seit vielen Jahren. Die Aktien der Darmstädter seien auf dem derzeitigen Niveau fair bewertet, schrieb Vane-Tempest. Innovationen könnten allerdings auch für Überraschungen sorgen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 01:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016