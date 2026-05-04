Merck Aktie
Marktkap. 47,85 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Seine Schätzungen für die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen lägen beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim Ergebnis je Aktie - jeweils vor Sondereinflüssen - um zwei beziehungsweise drei Prozent unter den Konsensprognosen, schrieb Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Mit einer Bestätigung der Jahresziele dürfte der Chemie- und Pharmakonzern die Anleger aber beruhigen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Overweight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
109,35 €
|Abst. Kursziel*:
37,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
109,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,92%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|15:26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Merck Overweight
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|Goldman Sachs Group Inc.
|15:26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Merck Hold
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|29.04.26
|Merck Equal Weight
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|29.04.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Merck Hold
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|09.03.26
|Merck Equal Weight
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