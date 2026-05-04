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Marktkap. 47,85 Mrd. EUR

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WKN 659990

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Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

15:26 Uhr
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
109,55 EUR 0,75 EUR 0,69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Seine Schätzungen für die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen lägen beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim Ergebnis je Aktie - jeweils vor Sondereinflüssen - um zwei beziehungsweise drei Prozent unter den Konsensprognosen, schrieb Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Mit einer Bestätigung der Jahresziele dürfte der Chemie- und Pharmakonzern die Anleger aber beruhigen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
109,35 €		 Abst. Kursziel*:
37,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
109,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,92%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

15:26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
29.04.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
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