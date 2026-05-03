Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

519,10 EUR -2,80 EUR -0,54 %
STU
608,00 USD -4,05 USD -0,66 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 1,32 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

Jefferies & Company Inc.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

14:16 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Meta Platforms (ex Facebook)
519,10 EUR -2,80 EUR -0,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 1000 auf 825 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine hohe Nachfrage, begrenzte Kapazitäten und höhere Komponentenpreise dürften die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter hochhalten, schrieb Analyst Brent Thill in einem am Montag vorliegenden "Mega-Cloud-Update". Seine Prognose für Hyperscaler, also von Betreibern riesiger Cloud-Rechenzentren, die auch Meta und Oracle mit einbezieht, liege für 2026 nun bei etwa 770 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 825,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 608,74		 Abst. Kursziel*:
35,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 608,00		 Abst. Kursziel aktuell:
35,69%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 826,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

14:16 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
30.04.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight Barclays Capital
30.04.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
30.04.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
