Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,32 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 1000 auf 825 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine hohe Nachfrage, begrenzte Kapazitäten und höhere Komponentenpreise dürften die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter hochhalten, schrieb Analyst Brent Thill in einem am Montag vorliegenden "Mega-Cloud-Update". Seine Prognose für Hyperscaler, also von Betreibern riesiger Cloud-Rechenzentren, die auch Meta und Oracle mit einbezieht, liege für 2026 nun bei etwa 770 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Meta
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 825,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 608,74
|Abst. Kursziel*:
35,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 608,00
|Abst. Kursziel aktuell:
35,69%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 826,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|14:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.