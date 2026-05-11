Jefferies & Company Inc.

Moderna Hold

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Moderna auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Andrew Tsai bezog am Dienstag Stellung zur jüngsten Kursstärke, die unter anderem mit Spekulationen über einen möglichen Hantavirus-Impfstoff einher gegangen war. Er geht aber - wie viele Experten - davon aus, dass das Virus weit weniger ansteckend ist als das Corona-Virus. Die Gefahr einer Pandemie sei damit sehr gering. Bei Moderna verwies er auf mehrere wichtige Studienergebnisse, die 2026 gegen das Norovirus, die Stoffwechselkrankheit Propionazidämie und gegen Krebs erwartet werden./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 19:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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