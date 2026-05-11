Moderna Aktie
Marktkap. 18,31 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2N9D9
ISIN US60770K1079
Symbol MRNA
Moderna Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Moderna auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Andrew Tsai bezog am Dienstag Stellung zur jüngsten Kursstärke, die unter anderem mit Spekulationen über einen möglichen Hantavirus-Impfstoff einher gegangen war. Er geht aber - wie viele Experten - davon aus, dass das Virus weit weniger ansteckend ist als das Corona-Virus. Die Gefahr einer Pandemie sei damit sehr gering. Bei Moderna verwies er auf mehrere wichtige Studienergebnisse, die 2026 gegen das Norovirus, die Stoffwechselkrankheit Propionazidämie und gegen Krebs erwartet werden./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 19:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Moderna Hold
|Unternehmen:
Moderna Inc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 45,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 52,88
|Abst. Kursziel*:
-14,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 52,92
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,97%
|
Analyst Name:
Andrew Tsai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 45,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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