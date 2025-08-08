DAX 24.081 -0,3%ESt50 5.332 -0,3%Top 10 Crypto 16,77 +3,2%Dow 43.996 -0,4%Nas 21.439 -0,1%Bitcoin 103.032 +0,6%Euro 1,1609 -0,3%Öl 66,76 +0,7%Gold 3.354 -1,3%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 71,88 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 572 auf 566 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wie Mandeep Jagpal am Montag schrieb, steht der Rückversicherer nach dem ersten Halbjahr mit Blick auf Umsatz- und Gewinnentwicklung nun unter Druck./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
566,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
568,40 €		 Abst. Kursziel*:
-0,42%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
568,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,39%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
578,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

19:41 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
14:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

