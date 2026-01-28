Nokia Aktie
Marktkap. 32,83 Mrd. EURKGV 18,76 Div. Rendite 3,28%
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Die Bruttomarge des Netzwerkausrüsters liege deutlich über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
7,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,32 €
|Abst. Kursziel*:
35,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,83%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|10:36
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
|13.01.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
|13.01.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Nokia Overweight
|Morgan Stanley
|13.01.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG