DAX 24.030 +0,0%ESt50 5.382 -0,3%Top 10 Crypto 15,65 -1,6%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 94.927 -1,5%Euro 1,1662 -0,1%Öl 68,24 +0,0%Gold 3.419 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX stabil -- US-Börsen in Rot erwartet -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt: Ministerrat tagt zu Sicherheitsfragen Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt: Ministerrat tagt zu Sicherheitsfragen
Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
108,05 EUR -0,85 EUR -0,78 %
STU
101,14 CHF -0,40 CHF -0,39 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 206,81 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

UBS AG

Novartis Neutral

14:06 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
108,05 EUR -0,85 EUR -0,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Die generika-bedingte Erosion nach dem Patentablauf für das Herzmittel Entresto schreite schnell voran, schrieb Matthew Weston am Freitag. 31 Prozent aller entsprechenden Verschreibungen seien in der Woche bis zum 22. August in Nachahmerpräparaten erfolgt./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 10:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
101,34 CHF		 Abst. Kursziel*:
-6,26%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
101,14 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,07%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

14:06 Novartis Neutral UBS AG
27.08.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
22.08.25 Novartis Neutral UBS AG
21.08.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
12.08.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Rentable Allianz-Investition? DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Allianz-Aktie: MACD short deutet auf short-Strategie hin
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net STOXX-Handel: Schlussendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot
finanzen.net DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
Irish Times Priests demand Irish Catholic Church sever ties with Allianz over Israel links
Irish Times GAA players protest over organisation’s sponsorship deal with Allianz
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
Benzinga Allianz Life Hack Reportedly Exposes 1.1 Million Customers As US Cyberattack Wave Escalates With Microsoft And UnitedHealth Breaches
Zacks Allianz SE (ALIZY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
EQS Group EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Allianz announces excellent performance and is fully on track for full-year ambitions
RSS Feed
Allianz zu myNews hinzufügen