Marktkap. 3,67 Mrd. EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Prothesenherstellers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag. Er hob zudem den "starken Free Cashflow" positiv hervor und dass die mittelfristigen Ziele bestätigt worden seien./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,20 €		 Abst. Kursziel*:
44,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,47%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

09:16 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Ottobock Neutral UBS AG
19.11.25 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Ottobock Neutral UBS AG
19.11.25 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

