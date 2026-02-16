Ottobock Aktie
Marktkap. 3,67 Mrd. EUR
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Prothesenherstellers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag. Er hob zudem den "starken Free Cashflow" positiv hervor und dass die mittelfristigen Ziele bestätigt worden seien./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,20 €
|Abst. Kursziel*:
44,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,47%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
|09:16
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG