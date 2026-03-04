JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

10:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) lägen unter den Erwartungen, der Aktienkurs könnte nachgeben, schrieb David Perry in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:26 / GMT

