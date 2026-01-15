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Symbol CFRHF

JP Morgan Chase & Co.

Richemont Overweight

21:01 Uhr
Richemont Overweight
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Im ersten Quartal seien die Geschäftsmodelle der Luxusgüterkonzerne auf die Probe gestellt worden, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Vor diesem Hintergrund sei die zunehmende Qualität von Richemont mit einer der besten Geschäftsentwicklungen im Sektor sichtbar geworden. Die Aktie bleibe ihr bevorzugter Titel./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:52 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
155,75 CHF		 Abst. Kursziel*:
28,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
182,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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