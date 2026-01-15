Richemont Aktie
Marktkap. 101,01 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Im ersten Quartal seien die Geschäftsmodelle der Luxusgüterkonzerne auf die Probe gestellt worden, schrieb Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Vor diesem Hintergrund sei die zunehmende Qualität von Richemont mit einer der besten Geschäftsentwicklungen im Sektor sichtbar geworden. Die Aktie bleibe ihr bevorzugter Titel./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
155,75 CHF
|Abst. Kursziel*:
28,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
182,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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