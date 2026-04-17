Jefferies & Company Inc.

Rio Tinto Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 7000 Pence auf "Hold" belassen. Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns hätten im ersten Quartal in den wichtigsten Bereichen weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Christopher LaFemina in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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