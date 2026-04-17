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Symbol RTPPF

Jefferies & Company Inc.

Rio Tinto Hold

08:01 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
84,76 EUR 0,11 EUR 0,13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 7000 Pence auf "Hold" belassen. Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns hätten im ersten Quartal in den wichtigsten Bereichen weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Christopher LaFemina in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
70,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,95 £		 Abst. Kursziel*:
-5,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christopher LaFemina 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:01 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
15.04.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
13.04.26 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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