Rio Tinto Aktie
Marktkap. 139,06 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 7000 Pence auf "Hold" belassen. Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns hätten im ersten Quartal in den wichtigsten Bereichen weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Christopher LaFemina in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
73,95 £
|Abst. Kursziel*:
-5,34%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christopher LaFemina
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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