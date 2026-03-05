DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.611 -1,9%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,9445 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1552 +0,1%Öl 104,4 +11,9%Gold 5.093 -0,2%
Rio Tinto Aktie

Marktkap. 126,64 Mrd. EUR

KGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

JP Morgan Chase & Co.

08:01 Uhr
Rio Tinto plc
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7840 auf 7220 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
72,20 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
67,49 £		 Abst. Kursziel*:
6,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,55 £		 Abst. Kursziel aktuell:
10,14%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,52 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:01 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
24.02.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
23.02.26 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Rio Tinto Halten DZ BANK
mehr Analysen

