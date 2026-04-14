NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Mark Murphy am Donnerstag in einer Replik auf die TrailblazerDX-Entwicklerkonferenz des Softwarekonzerns. Die KI-Plattform-Strategie "Headless 360" weite den Umfang des Angebots massiv aus./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 177,60
|Abst. Kursziel*:
80,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 181,86
|Abst. Kursziel aktuell:
75,96%
|
Analyst Name:
Mark R Murphy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 252,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|09:46
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
