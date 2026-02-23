Santander Aktie
Marktkap. 160,35 Mrd. EURKGV 11,07
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach einer Mitteilung vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Großbank habe sich Ziele gesetzt, die stützend wirken dürften, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch. Die den Zielen zugrundeliegenden Annahmen dürften im Fokus der Veranstaltung stehen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,91 €
|Abst. Kursziel*:
8,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
|
Analyst Name:
Miruna Chirea
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:46
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|11:46
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|11:46
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets