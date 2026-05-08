NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. In diesem Jahr sei die Sapphire- Konferenz des Softwarekonzerns zwar eher eine Evolution als eine Revolution gewesen, doch das sei nicht negativ, schrieb Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) würden immer ausgereifter und besser - diese stehe nun im Mittelpunkt der Strategie./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
138,02 €
|Abst. Kursziel*:
66,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
140,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,31%
|
Analyst Name:
Charles Brennan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|18:21
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|SAP Buy
|UBS AG
|09:16
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
