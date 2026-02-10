DAX 24.892 -0,4%ESt50 6.023 -0,4%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.064 -3,1%Euro 1,1918 +0,2%Öl 69,82 +1,1%Gold 5.062 +0,7%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Die Wachstumaussichten der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) seien zunehmend gut untermauert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Der anstehende Kapitalmarkttag des Laborausrüsters und -dienstleisters dürfte die Zuversicht stärken./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 20:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
227,70 €		 Abst. Kursziel*:
29,56%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
227,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,96%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
270,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

10:31 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Sartorius vz-Anlage TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Mittwochvormittag südwärts
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz reagiert am Nachmittag positiv
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Mittag gestärkt
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Montagnachmittag fester
Dow Jones Sartorius-Aktie in Rot: Dividende für 2025 bleibt stabil
dpa-afx Sartorius will Dividende stabil halten
EQS Group EQS-News: The Supervisory Board of Sartorius AG proposes a dividend of 0.74 euros per preference share
EQS Group EQS-News: Sartorius achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group EQS-News: Sartorius expands bio-circular product offering for more sustainable bioprocesses
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Sartorius AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens guidance after significantly profitable sales revenue growth in the first nine months
