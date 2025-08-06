DAX 24.195 +1,1%ESt50 5.328 +1,2%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.030 -0,4%Nas 21.303 +0,6%Bitcoin 100.347 +1,7%Euro 1,1625 -0,3%Öl 66,75 -0,3%Gold 3.388 +0,6%
Schaeffler Aktie

WKN SHA001

ISIN DE000SHA0019

Symbol SCAFF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Das Auto- und Industriezulieferer habe im zweiten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daran Schuld seien Währungseffekte und die sich verzögernde Geschäftserholung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Hold

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

15:26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Schaeffler Neutral UBS AG
06.08.25 Schaeffler Buy Warburg Research
06.08.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

dpa-afx Umsatzrückgang Schaeffler-Aktie rauscht nach unten: Schaeffler rutscht in die roten Zahlen Schaeffler-Aktie rauscht nach unten: Schaeffler rutscht in die roten Zahlen
