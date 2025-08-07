DAX 24.151 -0,2%ESt50 5.333 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.257 -0,4%Euro 1,1659 -0,1%Öl 66,27 -0,2%Gold 3.394 -0,1%
Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt - Preisrückgang bei Verträgen
Jungheinrich-Aktie in Rot: Weniger Marge bei leichtem Wachstum
Profil

Schneider Electric Aktie

219,60 EUR -0,95 EUR -0,43 %
STU
207,65 CHF -15,84 CHF -7,09 %
BRX
Marktkap. 121,01 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

UBS AG

Schneider Electric Buy

09:06 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
219,60 EUR -0,95 EUR -0,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 275 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückschlag bei dem französischen Konzern biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei eine erhebliche Margenverbesserung notwendig, doch die Maßnahmen dafür seien ergriffen und die Zuversicht sei wiederhergestellt./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
220,05 €		 Abst. Kursziel*:
27,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
219,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,50%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
255,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

09:06 Schneider Electric Buy UBS AG
04.08.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
31.07.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
30.07.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
15.07.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Experten sehen bei Schneider Electric-Aktie Potenzial
Dow Jones Schneider Electric-Aktie schwächer: Schneider Electric steigert Nettogewinn weniger als erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 250 Euro
Dow Jones Schneider Electric-Aktie etwas fester: Schneider Electric übernimmt Temasek-Anteil am Indien-Joint-Venture
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schneider Electric-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx Industriegüter-Index auf Höchststand - ABB sorgt für Aufwind
PR Newswire Schneider Electric Opens Robotics and Motion Center of Excellence in Raleigh
PR Newswire Schneider Electric Announces U.S. Winners of Third Annual Sustainability Impact Awards
GlobeNewswire Schneider Electric Accelerates the Development and Deployment of AI Factories at Scale With NVIDIA
PR Newswire Schneider Electric and EcoXpert Partner Advanced Power Technology Win 'Data Centre Consolidation / Upgrade Project of the Year' at the DCS Awards 2025
PR Newswire Schneider Electric and EcoXpert Partner Advanced Power Technology Win 'Data Centre Consolidation / Upgrade Project of the Year' at the DCS Awards 2025
PR Newswire Schneider Electric announces multi-year initiative in AI-native ecosystem for sustainability and energy management
PR Newswire Schneider Electric Breaks Ground on Columbia Facility in U.S. Alongside Missouri Governor Mike Kehoe
PR Newswire Schneider Electric Unveils Innovations Advancing American Manufacturing at Automate 2025
