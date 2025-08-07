Schneider Electric Aktie
Marktkap. 121,01 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 275 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückschlag bei dem französischen Konzern biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei eine erhebliche Margenverbesserung notwendig, doch die Maßnahmen dafür seien ergriffen und die Zuversicht sei wiederhergestellt./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
220,05 €
|Abst. Kursziel*:
27,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
219,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,50%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
255,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|09:06
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|04.08.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.25
|Schneider Electric Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.25
|Schneider Electric Hold
|Deutsche Bank AG