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Marktkap. 151,01 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
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WKN 860180

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ISIN FR0000121972

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Symbol SBGSF

JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Overweight

16:26 Uhr
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
271,90 EUR 10,15 EUR 3,88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Hersteller von Industriegütern sei stark in das Jahr gestartet, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein über Jahre hinweg überdurchschnittliches Wachstum sei evident./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
272,00 €		 Abst. Kursziel*:
19,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
271,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,53%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
304,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

16:26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
04.05.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
01.05.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 Schneider Electric Buy UBS AG
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