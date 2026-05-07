Marktkap. 207,4 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke erste Quartal sei vom Raffinerie-Geschäft getrieben gewesen, schrieb Michele della Vigna am Donnerstagabend. Er lobte zudem den Weg hin zu einer dynamischeren Ausschüttungspolitik./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,00 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:36
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:31
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
