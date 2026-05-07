Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

35,84 EUR -0,12 EUR -0,33 %
STU
35,90 EUR -0,02 EUR -0,04 %
HAML
Marktkap. 207,4 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

JP Morgan Chase & Co.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

13:31 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Shell (ex Royal Dutch Shell)
35,84 EUR -0,12 EUR -0,33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Overweight" belassen. Vom Downstream-Geschäft geprägt sei das erste Quartal stark gewesen, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend. Er hob auch unter Berücksichtigung der Signale für das zweite Quartal seine Überschussprognose für das Gesamtjahr etwas an./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,99 £		 Abst. Kursziel*:
25,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

13:31 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
08:01 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
07.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

