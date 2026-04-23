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Marktkap. 152,61 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
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WKN ENER6Y

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ISIN DE000ENER6Y0

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Jefferies & Company Inc.

Siemens Energy Buy

08:01 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe auftragsseitig die Erwartungen deutlich übertroffen und die Ziele für das Geschäftsjahr angehoben, was nach ähnlich guten Trends bem US-Konkurrenten GE Vernova aber teilweise nicht überrascht habe, schrieb Lucas Ferhani in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Es sollte aber ausreichen, eine mögliche Enttäuschung über die knapp verfehlten Erwartungen beim bereinigten Ergebnis zu kompensieren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
164,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
181,43 €		 Abst. Kursziel*:
-9,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
185,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,60%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
166,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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