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Marktkap. 26,03 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
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WKN 893438

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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

12:01 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
27,82 EUR -0,78 EUR -2,73%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 29 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere derzeit von Nachfrage aus der Industrie und anziehender Dynamik im Bereich KI-Datenzentren, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Beides sollte die Erholung von Umsätzen und Margen in diesem und im nächsten Jahr antreiben./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,24 €		 Abst. Kursziel*:
23,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,81%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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