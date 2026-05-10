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Marktkap. 2,19 Mrd. EUR

KGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
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WKN 749399

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Symbol SOTDF

Bernstein Research

Ströer SECo Market-Perform

09:11 Uhr
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
39,68 EUR 0,68 EUR 1,74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien geprägt vom organischen Umsatz, der leicht über dem Analystenkonsens liege, schrieb Annick Maas am Dienstag. Spekulationen über ein Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Blackstone und I-Squared seien nicht kommentiert worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Market-Perform

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
38,72 €		 Abst. Kursziel*:
-7,02%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
39,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,27%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

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09:16 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Ströer Market-Perform Bernstein Research
22.04.26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
21.04.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer plans a dividend of €1.85 for fiscal year 2025 and approves a share buyback program of up to €50 million
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Liam Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Sienna Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Maximilian Müller, buy
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