Ströer Aktie
Marktkap. 2,16 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Werbekonzern habe im ersten Quartal einen beruhigenden Jahresauftakt abgeliefert, schrieb Annick Maas am Dienstagabend. Sie aktualisierte ihr Bewertungsmodell auf der Basis der mitgelieferten Prognose für das zweite Quartal./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Market-Perform
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
39,64 €
|Abst. Kursziel*:
-9,18%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
38,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,07%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|13:06
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13:06
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|12:51
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:06
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research