Bernstein Research

Ströer SECo Market-Perform

08:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Werbekonzern habe im ersten Quartal einen beruhigenden Jahresauftakt abgeliefert, schrieb Annick Maas am Dienstagabend. Sie aktualisierte ihr Bewertungsmodell auf der Basis der mitgelieferten Prognose für das zweite Quartal./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER