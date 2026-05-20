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Marktkap. 1,93 Mrd. EUR

KGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
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Symbol SOTDF

Bernstein Research

Ströer SECo Market-Perform

13:06 Uhr
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
37,36 EUR 2,60 EUR 7,48%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Annick Maas berichtete am Donnerstag von den Aussagen eines Investor-Relations-Managers im Rahmen einer Fachkonferenz, die das US-Analysehaus veranstaltet. "Alles in der Spur", titelte die Expertin. Die Markttrends würden von der Digitalisierung gestützt. In Zeiten der deutschen Konsumschwäche scheine sich der Werbespezialist gut zu behaupten. Sie vermisst derzeit aber positive Überraschungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 09:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 09:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Market-Perform

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
37,62 €		 Abst. Kursziel*:
-4,31%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
37,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,64%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

13:06 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Liam Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Sienna Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Maximilian Müller, buy
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