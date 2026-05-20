Ströer Aktie
Marktkap. 1,93 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Annick Maas berichtete am Donnerstag von den Aussagen eines Investor-Relations-Managers im Rahmen einer Fachkonferenz, die das US-Analysehaus veranstaltet. "Alles in der Spur", titelte die Expertin. Die Markttrends würden von der Digitalisierung gestützt. In Zeiten der deutschen Konsumschwäche scheine sich der Werbespezialist gut zu behaupten. Sie vermisst derzeit aber positive Überraschungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 09:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 09:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Market-Perform
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
37,62 €
|Abst. Kursziel*:
-4,31%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
37,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,64%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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