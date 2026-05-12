Ströer Aktie
Marktkap. 2,16 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 40 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das solide Geschäft mit Außenwerbung sei durch Belastungen außerhalb des Kernbereichs aufgezehrt worden, schrieb James Tate am Dienstagabend im Resümee zum ersten Quartal./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Neutral
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
38,70 €
|Abst. Kursziel*:
11,11%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
38,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,00%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
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|Ströer Neutral
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|Bernstein Research
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|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
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|Bernstein Research
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